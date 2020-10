Previsioni Meteo, importanti novità per fine Ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Cambia un po’ il quadro modellistico rispetto alle ultime emissioni e in riferimento al tempo nel medio-lungo periodo. In linea di massima si era prospettato fino a ieri una evoluzione, per il resto di Ottobre, all’insegna di un tempo a due facce sul nostro paese: più instabilità, per influssi di aria umida atlantica, al Nord, più asciutto, stabile e anche più caldo al Centro Sud. In verità questa tendenza continuerà a essere valida fino al 23/24 Ottobre, a seguire, però, si affacciano novità e anche importanti. Nella sostanza, già nel corso del fine settimana prossimo il flusso instabile atlantico si farebbe più tagliente verso il Mediterraneo centrale, al punto da comportare una instabilità via via più estesa ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Cambia un po’ il quadro modellistico rispetto alle ultime emissioni e in riferimento al tempo nel medio-lungo periodo. In linea di massima si era prospettato fino a ieri una evoluzione, per il resto di, all’insegna di un tempo a due facce sul nostro paese: più instabilità, per influssi di aria umida atlantica, al Nord, più asciutto, stabile e anche più caldo al Centro Sud. In verità questa tendenza continuerà a essere valida fino al 23/24, a seguire, però, si affacciano novità e anche. Nella sostanza, già nel corso delsettimana prossimo il flusso instabile atlantico si farebbe più tagliente verso il Mediterraneo centrale, al punto da comportare una instabilità via via più estesa ...

Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: pressione atmosferica in rialzo, garanzia di una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sul Nordovest dove i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi, ...

Previsioni meteo in Maremma e Toscana. Come sarà il tempo domani domenica 18 ottobre

Grosseto: Per domani nella provincia di Grosseto è previsto un cielo variabile, con sole alternato a nubi, ma senza piogge previste. La temperatura massima è prevista in leggera salita e sarà attorno ...

