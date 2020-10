Parma, altro tampone e poi la trasferta a Udine: ecco l’accordo con l’Asl (Di sabato 17 ottobre 2020) Un altro tampone e, se negativo, il Parma potrà partire per Udine. Questo l’accordo trovato dalla società Parma Calcio con l’Asl per la trasferta di campionato nella località friulana, dove domenica 18 ottobre alle ore 18.00 è in programma la sfida si Serie A contro l’Udinese. In questo modo si eviterà la quarantena e il divieto tassativo di spostamento, cancellando quanto ipotizzato in mattinata, ossia il rinvio della partita di un giorno. I risultati dei tamponi sul Parma ci saranno già nel pomeriggio di sabato, dopodiché la squadra partirà per il ritiro di Udine, dove sarà effettuato il tampone di prassi che il protocollo indica a 24 ore ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Une, se negativo, ilpotrà partire per. Questo l’accordo trovato dalla societàCalcio con l’Asl per ladi campionato nella località friulana, dove domenica 18 ottobre alle ore 18.00 è in programma la sfida si Serie A contro l’se. In questo modo si eviterà la quarantena e il divieto tassativo di spostamento, cancellando quanto ipotizzato in mattinata, ossia il rinvio della partita di un giorno. I risultati dei tamponi sulci saranno già nel pomeriggio di sabato, dopodiché la squadra partirà per il ritiro di, dove sarà effettuato ildi prassi che il protocollo indica a 24 ore ...

Agenzia_Ansa : #Covid e #calcio, #Dragus positivo, nuovi tamponi per il #Crotone. Stasera la partita con la #Juve. Un altro caso a… - SPalermo91 : RT @sportface2016: +++Accordo #Parma-#Asl: prima di partire per #Udine un altro tampone per tutti+++ #UdineseParma - sportface2016 : #calcio #SerieA #Parma, altro tampone e poi la trasferta a Udine: ecco l'accordo con l'Asl dopo i cinque casi di… - spaziocalcio : #Parma, c'è un nuovo caso di #Coronavirus: necessari nuovi test prima dell'#Udinese - Game_Set_Match_ : RT @sportface2016: +++Accordo #Parma-#Asl: prima di partire per #Udine un altro tampone per tutti+++ #UdineseParma -