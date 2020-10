Nuovo Dpcm in arrivo: si prevede coprifuoco alle 22 e chiusura delle palestre (Di sabato 17 ottobre 2020) Fonte: google.itIn arrivo oggi il Nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che inasprirà ancora di più le misure anti Covid. Il governo, infatti, sta già lavorando a un Nuovo provvedimento, a causa della notevole la risalita dei contagi, e la curva esponenziale in preoccupante crescita. Oggi il Premier Giuseppe Conte, infatti ha sottolineato più volte che sta lavorando per scongiurare un secondo lockdown, che potrebbe far sprofondare l’Italia in una crisi pericolosa. “Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno pericolosa l’ondata, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa e nuova, che non prevede più il lockdown”. Il Nuovo Dpcm potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Fonte: google.itInoggi ildel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che inasprirà ancora di più le misure anti Covid. Il governo, infatti, sta già lavorando a unprovvedimento, a causa della notevole la risalita dei contagi, e la curva esponenziale in preoccupante crescita. Oggi il Premier Giuseppe Conte, infatti ha sottolineato più volte che sta lavorando per scongiurare un secondo lockdown, che potrebbe far sprofondare l’Italia in una crisi pericolosa. “Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno pericolosa l’ondata, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa e nuova, che nonpiù il lockdown”. Ilpotrebbe ...

