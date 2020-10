Ibra, scudetto? Possibile, chi crede può fare tutto ++ (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 17 OTT - "Lo scudetto? Secondo me c'è la possibilità, di sicuro. Uno che crede può fare tutto. Noi ci crediamo e stiamo lavorando per questo, poi alla fine vedremo come andrà". Così ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 17 OTT - "Lo? Secondo me c'è la possibilità, di sicuro. Uno chepuò. Noi ci crediamo e stiamo lavorando per questo, poi alla fine vedremo come andrà". Così ...

fisco24_info : Ibra, scudetto? Possibile, chi crede può fare tutto: Svedese: 'Stiamo lavorando per questo poi vedremo come andrà' - la_rossonera : Bergomi: «Il Milan è una squadra per lo scudetto, oltre ad Ibra c’è…» - sportli26181512 : Romagnoli: 'Ibra? Il campo parla per lui. Per lo scudetto vedremo a marzo...': Romagnoli: 'Ibra? Il campo parla per… - Mario02138454 : @Ibra_official Grande Ibra partita spettacolare n1 dei bomber in attività indiscusso vogliamo lo scudetto - AlfonsoGattabr1 : @DiMarzio Ibra vincerà lo scudetto con il Milan come ha vinto la champions con il Barca -