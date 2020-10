GF Vip, messaggio per Pierpaolo Pretelli: fan lanciano frecciatina alla Gregoraci? (Di sabato 17 ottobre 2020) Il sabato mattina dei vipponi inizia con una bella sorpresa per uno dei concorrenti, un messaggio appare nei cieli di Cinecittà e viene subito intercettato dagli inquilini del Grande Fratello Vip che corrono in giardino per scoprire a chi sia indirizzato l’aereo ma è presto detto: Pierpaolo Pretelli. GF Vip, messaggio per Pierpaolo Pretelli: fan... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 17 ottobre 2020) Il sabato mattina dei vipponi inizia con una bella sorpresa per uno dei concorrenti, unappare nei cieli di Cinecittà e viene subito intercettato dagli inquilini del Grande Fratello Vip che corrono in giardino per scoprire a chi sia indirizzato l’aereo ma è presto detto:. GF Vip,per: fan... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

