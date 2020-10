Gerry Scotti si racconta senza freni: “Non me ne vergogno” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tú sí que vales è oggi uno dei programmi televisivi più seguiti. In onda il sabato sera su Canale 5 registra ben 4 milioni di telespettatori a puntata. Un successo che si conferma ogni anno e che porta sul palco concorrenti di ogni età e nazionalità; pronti a conquistare i giudici ed il pubblico di Canale 5. Ci sono balletti e canti che emozionano. Funamboli che si esibiscono a decine di metri di altezza e altri artisti di vario genere alla ricerca della ribalta. Oltre alla gara ufficiale dove i quattro giudici e la giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli decidono i concorrenti più validi, ce ne un’altra parallela che si chiama Scuderia Scotti. Il conduttore Gerry crea il suo team salvando i concorrenti più divertenti e strani premiando poi il vincitore morale. In una recente ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 ottobre 2020) Tú sí que vales è oggi uno dei programmi televisivi più seguiti. In onda il sabato sera su Canale 5 registra ben 4 milioni di telespettatori a puntata. Un successo che si conferma ogni anno e che porta sul palco concorrenti di ogni età e nazionalità; pronti a conquistare i giudici ed il pubblico di Canale 5. Ci sono balletti e canti che emozionano. Funamboli che si esibiscono a decine di metri di altezza e altri artisti di vario genere alla ricerca della ribalta. Oltre alla gara ufficiale dove i quattro giudici e la giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli decidono i concorrenti più validi, ce ne un’altra parallela che si chiama Scuderia. Il conduttorecrea il suo team salvando i concorrenti più divertenti e strani premiando poi il vincitore morale. In una recente ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - Striscia : La famiglia di Striscia si allarga: Gerry Scotti diventa nonno! Tanti auguri ?? ma per noi rimarrai sempre zio Gerr… - IppolitoMimi : Gerry Scotti: 'A me dà gioia regalare sogni'. Pure con i soldi che ti hanno dato in Parlamento senza frequentarlo? - had1967eel : RT @MusicTvOfficial: Sabato 17 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con #Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin #EvaGri… - Eugenia_Ciuciu : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr, @fede_panicucci @… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Gerry Scotti “fa pubblicità” al suo vino durante la puntata di Caduta libera | Video TPI Verissimo: ospiti Demet Özdemir ed Eva Grimaldi, oggi su Canale 5

Verissimo torna oggi su Canale 5, alle 16:00, con una nuova puntata ricca di ospiti, tra cui Demet Özdemir, l'attrice turca protagonista di Daydreamer al fianco di Can Yaman. Ci sarà Demet Özdemir tra ...

A “Caduta libera” il saronnese rimane campione e cade “di fronte” alla moglie

SARONNO – Ancora una volta il campione saronnese Alessandro è riuscito a mantenere la sua “fama” da campione vincendo contro tutti gli sfidanti del gioco. Il quiz televisivo in ...

Verissimo torna oggi su Canale 5, alle 16:00, con una nuova puntata ricca di ospiti, tra cui Demet Özdemir, l'attrice turca protagonista di Daydreamer al fianco di Can Yaman. Ci sarà Demet Özdemir tra ...SARONNO – Ancora una volta il campione saronnese Alessandro è riuscito a mantenere la sua “fama” da campione vincendo contro tutti gli sfidanti del gioco. Il quiz televisivo in ...