Crotone: Dragus positivo al coronavirus, stasera la partita con la Juve (Di sabato 17 ottobre 2020) Il giocatore del Crotone Denis Dragus è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva a poche ore dalla partita di stasera contro la Juventus, alle 20.45 allo stadio Ezio Scida della città pitagorica. Dopo la positività di Dragus, riscontrata ieri, tutto il gruppo squadra del Crotone è stato sottoposto a tampone, come da protocollo della Figc. I risultati, arrivati in serata, hanno mostrato la negatività di tutti gli altri calciatori e dello staff del Crotone. Il tracciamento di Denis Dragus Denis Dragus era stato in Romania per la convocazione della nazionale Under 21 ed era tornato in Calabria due giorni fa. Nella nazionale ... Leggi su calcioblog (Di sabato 17 ottobre 2020) Il giocatore delDenisè risultatoal. La notizia arriva a poche ore dalladicontro lantus, alle 20.45 allo stadio Ezio Scida della città pitagorica. Dopo la positività di, riscontrata ieri, tutto il gruppo squadra delè stato sottoposto a tampone, come da protocollo della Figc. I risultati, arrivati in serata, hanno mostrato la negatività di tutti gli altri calciatori e dello staff del. Il tracciamento di DenisDenisera stato in Romania per la convocazione della nazionale Under 21 ed era tornato in Calabria due giorni fa. Nella nazionale ...

Che possa aver pesato più l’assenza di Cristiano Ronaldo nella Juve che quella di Dragus nel Crotone è logico. Così come è un fatto che nella panchina (corta) della Juve sia rimasto per tutta la ...

Covid-19, in massima serie 89 i contagiati dall'inizio della pandemia

18/10/2020 - Le ultime positività sono quelle di Zaza (Torino), Calafiori (Roma), Dragus (Crotone), due calciatori del Torino, uno dello Spezia e due del Parma. In totale diventano 89 i giocatori di S ...

Che possa aver pesato più l'assenza di Cristiano Ronaldo nella Juve che quella di Dragus nel Crotone è logico. Così come è un fatto che nella panchina (corta) della Juve sia rimasto per tutta la ...