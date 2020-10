Crolla anche il Barcellona battuto dal Getafe

Leggi su itasportpress

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nella quinta giornata di Liga, dopo il Real Madrid, per 1-0. Già a metà ottobre è arrivata la prima delusione della stagione per l'undici di Koeman che sarà avversario della Juventus in Champions League. Il Barça ha mostrato poca lucidità in difesa e scarsa determinazione in fase offensiva. Alla fine i padroni di casa hanno portato a casa i tre punti con il gol di Mata su rigore nella ripresa. I catalani nonostante un forcing nel finale, non sono riusciti a pervenire al pareggio rischiandoil contropiede del. Per Koeman non è un bel segnale questo inatteso k.o. ITA Sport Press.