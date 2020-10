Coprifuoco notturno e mini lockdown affidato alle Regioni. Le ipotesi del governo (Di sabato 17 ottobre 2020) Il consiglio dei ministri sta analizzando, infatti, un Coprifuoco notturno, con un lockdown generalizzato dopo le 22 e restrizioni piu' rigide nel fine settimana, ma anche la possibilità (delegate alle Regioni), di chiudere alcune attivita' (come palestre, piscine o addirittura parrucchieri) nelle zone dove il contagio corre più veloce. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 ottobre 2020) Il consiglio deistri sta analizzando, infatti, un, con ungeneralizzato dopo le 22 e restrizioni piu' rigide nel fine settimana, ma anche la possibilità (delegate), di chiudere alcune attivita' (come palestre, piscine o addirittura parrucchieri) nelle zone dove il contagio corre più veloce.

