Banchetto di Fratelli d’Italia a Bologna | aggredito Marco Lisei

(Di sabato 17 ottobre 2020) BOLOGNA – Insulti e spintoni al banchetto di Fratelli d’Italia in Bolognina. Vittima il capogruppo Fdi in Regione, Marco Lisei, spintonato da un paio di giovani che si sono avvicinati al banchetto Fdi intimando agli esponenti del partito di Giorgia Meloni di spegnere il cellulare, con il quale stavano girando un video. Lisei e gli altri esponenti Fdi hanno chiamato la polizia e hanno presentato denuncia. “Mi hanno aggredito e spaccato il cellulare, questa è la democrazia del quartiere”, dice Lisei nel video postato su Facebook-. Dicono che questo è un quartiere tranquillo ma è già il secondo sabato consecutivo che ci aggrediscono. Ma sabato saremo di nuovo qua. I compagni dei centri sociali vogliono sbatterci via, ma noi non arretreremo di un centimetro”. BIGNAMI (FDI): “APRA OCCHI CHI COCCOLA I CENTRI SOCIALI”