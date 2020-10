Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La Durso deve morire”. Questo l’augurio violento e gravissimo scritto da Yari Carrisi sul suo profilo Instagram, precisamente nelle Stories, lo scorso 21 aprile, contro la conduttrice Barbara d’Urso. L’augurio di morte pubblicato a mezzo social ha avuto luogo dopo che la conduttrice del noto talk show Pomeriggio 5 aveva parlato di un possibile riavvicinamento tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, che si trovavano insieme con i figli a causa del lockdown. Carrisi, resosi poi conto della gravità del suo gesto, avrebbe ritrattato restringendo l’augurio di morte al solo programma condotto da Barbara d’Urso e non alla conduttrice stessa. Una difesa piuttosto fiacca e mal riuscita, poiché ... Leggi su trendit (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La Durso deve morire”. Questo l’augurio violento e gravissimo scritto dasul suo profilo Instagram, precisamente nelle Stories, lo scorso 21 aprile, contro la conduttriced’Urso. L’augurio dipubblicato a mezzo social ha avuto luogo dopo che la conduttrice del noto talk show Pomeriggio 5 aveva parlato di un possibile riavvicinamento tra Albanoe Loredana Lecciso, che si trovavano insieme con i figli a causa del lockdown., resosi poi conto della gravità del suo gesto, avrebbe ritrattato restringendo l’augurio dial solo programma condotto dad’Urso e non alla conduttrice stessa. Una difesa piuttosto fiacca e mal riuscita, poiché ...

