X Factor 2020 | Emma Marrone e Manuel Agnelli | ecco i 5 concorrenti nelle loro squadre

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo sole tre puntate dedicate alle Audition, Xsi è buttato capo a piedi sulle fasi di scrematura. Nella prima puntata dedicata ai Bootcamp (andata in onda lo scorso giovedì 8 ottobre) abbiamo visto all’opera Mika ed Hell Raton, mentre nella seconda puntata di Bootcamp del 15 ottobre abbiamo ovviamente visto protagonisti delle scelte gli altri due coach:. Anchehanno dovuto visionare e scegliere cinqueda inserireproprieda portare avanti al prossimo step di selezione prima dei decisivi Live. X: le categorie ...

SkyTG24 : X Factor 2020, stasera la seconda parte dei Bootcamp - infoitcultura : X Factor 2020 Bootcamp, categorie e cantanti scelti: tutti i nomi - GFucci58 : RT @SkyTG24: X Factor 2020, Blind mostra le sue 'Cicatrici' e passa il turno - infoitcultura : X Factor 2020, Emma Marrone confessa: “Ho visto un po’ di terrore” - infoitcultura : X Factor 2020, l'energia dei Melancholia prende il sopravvento -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Dopo sole tre puntate dedicate alle Audition, X Factor 2020 si è buttato capo a piedi sulle fasi di scrematura. Nella prima puntata dedicata ai Bootcamp (andata in onda lo scorso giovedì 8 ottobre ...Sono pronta a formare una squadra per aggredire il palco di X Factor 2020"Il giovedì sera è solo X Factor. È andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp. Il talent show di Sky approda così alla fas ...