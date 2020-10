Twitter down, blackout a livello globale: “stiamo lavorando per risolvere il problema” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Utenti di Twitter furibondi: il social network non funziona ormai da diverse ore, in tutto il mondo. #Twitterdown, è questo l’hashtag più in tendenza su Twitter nonostante il cattivo funzionamento: un blackout globale sta mettendo in difficoltà la società. “Siamo consapevoli che ci sono problemi a twittare e usare Twitter. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile“, ha spiegato un portavoce di Twitter. C’è chi pensa ad un attacco hacker: “non ci sono segnali. Stiamo indagando“, riferiscono da Twitter. Secondo il sito downdetector, nella giornata di ieri il sito ha avuto un ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Utenti difuribondi: il social network non funziona ormai da diverse ore, in tutto il mondo. #, è questo l’hashtag più in tendenza sunonostante il cattivo funzionamento: unsta mettendo in difficoltà la società. “Siamo consapevoli che ci sono problemi a twittare e usare. Stiamoperil problema il prima possibile“, ha spiegato un portavoce di. C’è chi pensa ad un attacco hacker: “non ci sono segnali. Stiamo indagando“, riferiscono da. Secondo il sitodetector, nella giornata di ieri il sito ha avuto un ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - RaiNews : Esclusa ipotesi di un attacco hacker - SkyTG24 : Twitter down, non funziona per un'ora e mezzo in tutto il mondo - AlexBla92 : RT @76ersPride: Ovviamente stanotte Twitter era down. Sarà stato di certo a causa della news che i Sixers hanno assunto Dave Joerger come v… - auroraghilardi : RT @Iperborea_: Twitter Down dura re una delle serate più folli del #GFvip, meno male che mangiamo e cachiamo Twitter da anni e ci siamo tu… -

