Trash - La leggenda della piramide magica | recensione | la personalità non si ricicla

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ladi- La, film di animazione italiano a tecnica mista in cui le strade di Roma fanno da sfondo a una banda di rifiuti con una missione: non arrendersi alla propria "spazzaturezza". Ogni giorno diverse scatole di cartone vanno ad accumularsi nella vostra spazzatura? Con loro ci sono anche bottiglie di detersivo finite, scatolette di latta, bottiglie di vetro? Vi avvertiamo all'iniziodi- Laperché siamo molto colpevoli, come voi: ogni volta che i pacchi ordinati su internet andranno a formare una fortezza di carta, non potrete non sentirvi almeno un po' in ...