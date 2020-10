Salerno | il sindaco dà i numeri del contagio | “Non è possibile abbassare la guardia” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 38 dal 1 ottobre i contagi nella città di, 160 dal 1 luglio, 102 guariti nella città di. Iufficiali sono dati forniti questa mattina daldiVincenzo Napoli, alla sua prima conferenza in presenza dopo la quarantena a cui è stato obbligato per ildel suo autista. Tamponi negativi per il primo cittadino e un periodo di riposo forzato al termine del quale oggi incontrando i giornalisti a margine di una conferenza stampa per presentare i risultati incoraggianti della rassegna estiva ospitata all’Arena del Mare, nonostante le limitazione imposte dal Covid, ilha espresso parole di conforto per le famiglie alle ...