Romina Power accorato appello | pochi giorni per salvarli | “Sono stati abbandonati”

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 16 ottobre 2020)ha lanciato unattraverso il suo profilo Instagram chiedendo aiuto ai follower per una faccenda molto importante. Spesso i social sono usati come mezzo di comunicazione rapido per iniziative umanitarie, per richiamare l’attenzione di quante più persone possibili ed ottenere aiuti per risolvere in fretta faccende di qualsiasi genere. Solitamente si tratta … L'articoloper: “Sonoabbandonati” proviene da www.meteoweek.com.