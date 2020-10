Roma | esegue un intervento su un contatore elettrico e rimane folgorato | è gravissimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dramma ieri sera a Spinaceto (IX Municipio) dove un uomo di nazionalità romena è rimastoda una scarica elettrica. Il 45enne, questa la sua età, stavando undi riparazione su unquando, per cause da verificare, si è verificato l’incidente. All’arrivo dei sanitari l’uomo era a terra, cosciente ma completamente livido. Spinaceto: uomoin coma farmacologico Immediata la corsa in ospedale dove il 45enne è giunto in codice rosso: a causa delle gravissime ferite riportate i medici hanno scelto di metterlo in coma farmacologico. Sul posto, a seguito dell’accaduto, una squadra di Acea ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. L’episodio si è verificato ieri, giovedì 15 ottobre ...