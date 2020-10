Nuova stretta del Governo: coprifuoco alle 22 e didattica a distanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un balzo dei contagi che ha raddoppiato i numeri in sole 24 ore: il Governo è al lavoro per varare una Nuova stretta che possa contenere le diffusione del Covid-19. In particolare, sono allo studio dell’esecutivo nuove restrizioni sui cittadini. Dopo la chiusura dei locali entro la mezzanotte e l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto – misure introdotte dal Dpcm di ottobre – si va verso l’introduzione di un coprifuoco e il ritorno della didattica a distanza. Governo, si va verso una Nuova stretta Non si placano i contagi da Covid-19 nemmeno dopo l’introduzione di ulteriori restrizioni sulla vita mondana e sociale. Il Governo italiano, quindi, corre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un balzo dei contagi che ha raddoppiato i numeri in sole 24 ore: ilè al lavoro per varare unache possa contenere le diffusione del Covid-19. In particolare, sono allo studio dell’esecutivo nuove restrizioni sui cittadini. Dopo la chiusura dei locali entro la mezzanotte e l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto – misure introdotte dal Dpcm di ottobre – si va verso l’introduzione di une il ritorno della, si va verso unaNon si placano i contagi da Covid-19 nemmeno dopo l’introduzione di ulteriori restrizioni sulla vita mondana e sociale. Ilitaliano, quindi, corre ...

