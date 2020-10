L’Europa chiede più tasse all’Italia e il PD acconsente: Imu sulla prima casa, sarà un incentivo a lavorare di più (Di venerdì 16 ottobre 2020) La proposta arriva da Paolo Gentiloni, Commissario europeo all’Economia in quota PD: reintrodurre l’Imu sulla prima casa. L’Europa chiede più tasse agli italiani. E, a quanto pare, per il momento il Commissario all’Economia Paolo Gentiloni non si oppone. E’ quanto emerso da una recente interrogazione rivolta al Dem Gentiloni dall’europarlamentare leghista Silvia Sardone. Nell’interrogazione – … L'articolo L’Europa chiede più tasse all’Italia e il PD acconsente: Imu sulla prima casa, sarà un incentivo a lavorare di più proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 ottobre 2020) La proposta arriva da Paolo Gentiloni, Commissario europeo all’Economia in quota PD: reintrodurre l’Imu. L’Europapiùagli italiani. E, a quanto pare, per il momento il Commissario all’Economia Paolo Gentiloni non si oppone. E’ quanto emerso da una recente interrogazione rivolta al Dem Gentiloni dall’europarlamentare leghista Silvia Sardone. Nell’interrogazione – … L'articolo L’Europapiùall’Italia e il PD: Imu, sarà undi più proviene da leggilo.org.

