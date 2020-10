In Calabria si tornerà al voto Primo test modello Pomigliano A gennaio M5S e Pd corsero divisi perdendo male Ma adesso l’alleanza è possibile anche alle Regionali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Potrebbe essere launper verificare la bontà del “”, dal nome del comune di provenienza di Luigi Di Maio in cui il sindaco è stato eletto grazie all’accordo Pd-5Stelle. Con la scomparsa di Jole Santelli si prevedono, infatti, nuove elezioni per la presidenza della Regionee il rinnovo del Consiglio regionale. Secondo l’articolo 33 dello Statuto della Regione “si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del presidente della giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente”. E ancora: “Il Consiglio – recita l’articolo 60 del regolamento interno del Consiglio regionale – ...