Giulia De Lellis vittima di un’aggressione | Ora vi spiego cosa è successo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Carlo Lanna In una serie di video che sono stati condivisi su Instagram,Derivela che due settimane fa; statadi un'aggressione a Milano Questi sono giorni da dimenticare perDe. La celebre influencer che; stata resa celebre grazie a Uomini & Donne e il Grande Fratello, ad oggi sta cercando di mettere insieme i cocci della sua vita dopo l’ennesima rottura con Andrea Damante, relazione finita durante l’estate. La Deperò non si; persa d’animo e ha continuato a lavorare e a intrecciare rapporti con i suoi follower. Di problemi non sono mancati. Dopo il ricovero in ospedale per alcuni controlli che ha fatto entrare nel panico i fan, ...