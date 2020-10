Covid nelle scuole a Portici, 57 i contagi tra studenti e personale scolastico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Il sindaco di Portici Enzo Cuomo ha appena pubblicato un aggiornamento sui contagi nelle scuole pubbliche della città. Sono stati effettuati circa 700 tamponi a studenti e Docenti delle nostre scuole grazie alla straordinaria professionalita’ e disponibilità dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, dei Pediatri di Libera Scelta di Portici,dei Dirigenti Scolastici con un protocollo d’intesa con Asl Napoli 3 Sud e Scuola di Specializzazione Pediatrica della Federico II di Napoli. Questa la situazione per ogni singola scuola a far data dal 28 settembre: IC DON BOSCO MELLONI Totale contagiati 5(4 studenti 1 Docente) IC ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il sindaco diEnzo Cuomo ha appena pubblicato un aggiornamento suipubbliche della città. Sono stati effettuati circa 700 tamponi ae Docenti delle nostregrazie alla straordinaria professionalita’ e disponibilità dell’Istituto Zooprofilattico di, dei Pediatri di Libera Scelta di,dei Dirigenti Scolastici con un protocollo d’intesa con Asl Napoli 3 Sud e Scuola di Specializzazione Pediatrica della Federico II di Napoli. Questa la situazione per ogni singola scuola a far data dal 28 settembre: IC DON BOSCO MELLONI Totaleati 5(41 Docente) IC ...

