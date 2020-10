Coronavius | chiusura scuole in Campania | i dubbi di Conte

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella giornata di ieri il governatore dellaVincenzo De Luca ha ordinato ladellefino al prossimo 30 ottobre, ma la cosa non è piaciuta al premier. Giuseppe(Getty Images)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, ha parlato ai giornalisti alla fine dei lavori del Consiglio Europeo. Le parole di, sono subito ovviamente scivolate sulla situazione odierna del paese, colpito fortemente, in ogni regione da un ritorno forte dell’epidemia di Covid19, che già nei primi mesi dell’anno aveva fortemente colpito l’Italia. Ora il virus è tornato e bisogna agire di conseguenza, perchè tutto possa tornare alla normalità. Il caso, citato dal presidente ad esempio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavius chiusura

Il Sole 24 ORE

Carlo La Vecchia, docente ed epidemiologo dell'Università Statale di Milano, intervistato da Fanpage.it, analizza la situazione dopo l'improvviso aumento dei positivi al coronavirus in ... ristoranti.“presto“, di un’ampia serie di novità per aiutare gli utenti a muoversi con ancor più sicurezza durante l’emergenza coronavirus. Sempre in tema di annunci, in carico a Google Maps non ...