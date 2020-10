BMW - Richiamo per le plug-in hybrid (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Bmw ha richiamato 26.900 veicoli ibridi plug-in, la maggioranza dei quali venduti in Europa, per un problema alle batterie: negli esemplari costruiti tra il 20 gennaio e il 18 settembre di questanno, infatti, è possibile che le batterie completamente cariche possano andare in cortocircuito e provocare un incendio.Anche Mini coinvolta. Secondo la Casa bavarese, il difetto è dato da alcune particelle esterne che potrebbero essere entrate negli accumulatori durante il processo di produzione: quando la batteria è completamente carica, ciò potrebbe causare un cortocircuito all'interno delle celle. Dei modelli interessati, che spaziano dalla Serie 2 Active Tourer fino alla Serie 7, includendo anche alcune Mini Countryman SE, un terzo sono già stati consegnati ai clienti, mentre i restanti sono ancora presso i concessionari. Le modifiche ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Bmw ha richiamato 26.900 veicoli ibridi-in, la maggioranza dei quali venduti in Europa, per un problema alle batterie: negli esemplari costruiti tra il 20 gennaio e il 18 settembre di questanno, infatti, è possibile che le batterie completamente cariche possano andare in cortocircuito e provocare un incendio.Anche Mini coinvolta. Secondo la Casa bavarese, il difetto è dato da alcune particelle esterne che potrebbero essere entrate negli accumulatori durante il processo di produzione: quando la batteria è completamente carica, ciò potrebbe causare un cortocircuito all'interno delle celle. Dei modelli interessati, che spaziano dalla Serie 2 Active Tourer fino alla Serie 7, includendo anche alcune Mini Countryman SE, un terzo sono già stati consegnati ai clienti, mentre i restanti sono ancora presso i concessionari. Le modifiche ...

