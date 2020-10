Il Clasico Barcellona-Real si giocherà senza pubblico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non ci sarà pubblico sugli spalti del Camp Nou il 24 ottobre nella partita tra il Barcellona e il Real Madrid. Lo ha assicurato oggi la responsabile della sanità per il Governo, Alba Vergés, in un’intervista su Catalunya Ràdio, escludendo la possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi nei prossimi giorni. «Nella situazione attuale è … L'articolo Il Clasico Barcellona-Real si giocherà senza pubblico è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non ci saràsugli spalti del Camp Nou il 24 ottobre nella partita tra ile ilMadrid. Lo ha assicurato oggi la responsabile della sanità per il Governo, Alba Vergés, in un’intervista su Catalunya Ràdio, escludendo la possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi nei prossimi giorni. «Nella situazione attuale è … L'articolo Ilsi giocheràè statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

