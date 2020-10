Già nel 2020 il Samsung Galaxy S21? Ipotesi clamorosa all’orizzonte (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il colosso di Seul sta accelerando la produzione del Samsung Galaxy S21 in una maniera senza precedenti, e potrebbe perfino essere pronta ad annunciarlo entro la fine dell’anno, almeno secondo ad un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli addetti ai lavori della catena di approvvigionamento del gigante tecnologico affermano che molti componenti chiave del Samsung Galaxy S21 entreranno in produzione di massa il mese prossimo, circa sei settimane prima del solito. L’annuncio di un prodotto in anticipo è di gran lunga il motivo più logico di un cambiamento di questo genere. Dopotutto non è che il produttore asiatico temi una carenza di componenti, soprattutto considerando quanto ha sofferto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il colosso di Seul sta accelerando la produzione delin una maniera senza precedenti, e potrebbe perfino essere pronta ad annunciarlo entro la fine dell’anno, almeno secondo ad un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli addetti ai lavori della catena di approvvigionamento del gigante tecnologico affermano che molti componenti chiave delentreranno in produzione di massa il mese prossimo, circa sei settimane prima del solito. L’annuncio di un prodotto in anticipo è di gran lunga il motivo più logico di un cambiamento di questo genere. Dopotutto non è che il produttore asiatico temi una carenza di componenti, soprattutto considerando quanto ha sofferto ...

