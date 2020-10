Francia, superati per la prima volta i 30 mila positivi in un solo giorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i paesi più colpiti dal Covid-19 a livello mondiale c’è sicuramente la Francia, che da ormai alcuni mesi a questa parte fa registrare numeri spaventosi. Oggi giovedì 15 ottobre, per la prima volta dall’inizio della pandemia, è stata superata quota 30.000 positivi in un solo giorno. La Santé Publique ha infatti reso noto che i nuovi contagiati ammontano a 30.621 con un tasso di positività che sfora il 12%. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i paesi più colpiti dal Covid-19 a livello mondiale c’è sicuramente la, che da ormai alcuni mesi a questa parte fa registrare numeri spaventosi. Oggi giovedì 15 ottobre, per ladall’inizio della pandemia, è stata superata quota 30.000in un. La Santé Publique ha infatti reso noto che i nuovi contagiati ammontano a 30.621 con un tasso dità che sfora il 12%.

