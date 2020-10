Formula E, Nissan che convince non si cambia: confermati Buemi e Rowland (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dei 167 punti che hanno permesso a Nissan e.dams di chiudere al secondo posto la Stagione 6 di Formula E, Buemi e Rowland hanno contribuito praticamente alla pari: davanti l'elvetico, quarto nel ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dei 167 punti che hanno permesso ae.dams di chiudere al secondo posto la Stagione 6 diE,hanno contribuito praticamente alla pari: davanti l'elvetico, quarto nel ...

Buemi e Rowland confermati per la terza volta piloti Nissan e.dams

Roma, 15 ott. (askanews) - Dopo due ottime stagioni, Nissan e.dams conferma Sébastien Buemi e Oliver Rowland come piloti per la prossima stagione dell'ABB FIA Formula E Championship 2020-21. Buemi e R ...

