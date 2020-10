Donnarumma | «Il gap con l’Inter si è ridotto Tutti volevamo che ci fosse Ibra nel derby»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Gigio, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista deldi sabato. Le sue parole Gigio, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista deldi sabato. Queste le sue parole.– «Il gap si èperchè la società è stata brava a fare un buon mercato, anche loro si sono rinforzati però il mister sta facendo buone cose e ci sta aiutando tanto. Il gap si èe dobbiamo dimostrarlo sul campo. Non vediamo l’ora di scendere in campo e dimostrare il valore che abbiamo. Loro sono una grande squadra con un grande allenatore e hanno tutto per fare molto bene quest’anno, anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la ...