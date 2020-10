Danimarca, Eriksen punge l’Inter: “Qui sono contento perché mi fanno giocare” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Christian Eriksen punge l’Inter in un’intervista rilasciata dopo la vittoria della sua Danimarca contro l’Inghiterra decisa proprio dal rigore del trequartista danese: “sono felice di tornare ogni volta, perché qui mi fanno giocare e sono contento. Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in nazionale. E ora non è diverso. Naturalmente come tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla. sono entusiasta quando vengo in Nazionale non importa in quale club o dove io giochi”, spiega in conferenza stampa a Wembley. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Christianl’Inter in un’intervista rilasciata dopo la vittoria della suacontro l’Inghiterra decisa proprio dal rigore del trequartista danese: “felice di tornare ogni volta, perché qui migiocare e. Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in nazionale. E ora non è diverso. Naturalmente come tutti sanno tante cosecambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla.entusiasta quando vengo in Nazionale non importa in quale club o dove io giochi”, spiega in conferenza stampa a Wembley.

