Covid-19, record di casi: superati i 38 milioni nel mondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oltre 38 milioni di casi di Covid-19 nel mondo. Un record che fa rabbrividire, nonostante i vari Paesi abbiano cercato di attuare delle misure di contenimento del virus. La seconda ondata sembra che ormai stia travolgendo il continente. Per questo, proprio ieri sera il presidente Emmanuel Macron ha annunciato l'entrata in vigore da sabato notte di un coprifuoco. Durerà tra le 21 e le 6 del mattino, sarà in vigore per l'Ile de France, Parigi, Grenoble, Lille, Lione, Aix-Marseille, Rouen, Tolosa e Montpellier. Anche la Germania ha deciso di adottare ulteriori restrizioni, limitando la partecipazione a feste private e l'orario di chiusura dei ristoranti e bar e in Catalogna è stata decretata la chiusura per 15 giorni di bar e ristoranti. In Italia sono 372.799 i ...

Agenzia_Ansa : #Covid, in Gran Bretagna ancora record, sfiorati i 20mila casi in 24 ore #ANSA - fattoquotidiano : Covid, record di casi in Olanda: quasi 7.400. A Londra “pronte nuove restrizioni”. Parigi, “intensive piene all’80%… - Agenzia_Ansa : #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 2… - BinaryOptionEU : RT 'Record di nuovi casi in #Germania, mai così tanti #covid - sportface2016 : #COVID19 , superati i 38 milioni nel mondo: la seconda onda travolge il continente -

