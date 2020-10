Bassetti contro Crisanti: “Lockdown a Natale? Mette paura. Gli esperti non creino ansia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Fa ululare i catastrofisti il nuovo record di casi positivi (7.332, a fronte però di un numero record di tamponi). Tanto che l’alfiere del «chiudiamo tutto e chi si è visto si è visto», il virologo Andrea Crisanti si è affrettato a fare il Grinch della situazione ipotizzando un lockdown natalizio: «È nell’ordine delle cose – ha detto a Studio24 su Rainews – Forse un lockdown sotto Natale potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione e, alla ripresa, aumentare la capacità di contact tracking e dei tamponi sul territorio». Non è dello stesso avviso invece l’infettivologo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Fa ululare i catastrofisti il nuovo record di casi positivi (7.332, a fronte però di un numero record di tamponi). Tanto che l’alfiere del «chiudiamo tutto e chi si è visto si è visto», il virologo Andreasi è affrettato a fare il Grinch della situazione ipotizzando un lockdown natalizio: «È nell’ordine delle cose – ha detto a Studio24 su Rainews – Forse un lockdown sottopotrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione e, alla ripresa, aumentare la capacità di contact tracking e dei tamponi sul territorio». Non è dello stesso avviso invece l’infettivologo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task ...

Folchetto1 : RT @IlPrimatoN: «Sparare dicendo che ci sarà una chiusura mette solo tanta paura nella popolazione e tanto allarme per uno dei momenti più… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Lockdown a Natale, tutti contro Crisanti. L’infettivologo Bassetti: inutile allarmismo - SecolodItalia1 : Lockdown a Natale, tutti contro Crisanti. L’infettivologo Bassetti: inutile allarmismo - Giovidip : RT @IlPrimatoN: «Sparare dicendo che ci sarà una chiusura mette solo tanta paura nella popolazione e tanto allarme per uno dei momenti più… - ruisseau : RT @IlPrimatoN: «Sparare dicendo che ci sarà una chiusura mette solo tanta paura nella popolazione e tanto allarme per uno dei momenti più… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti contro Bassetti contro Crisanti: “Lockdown a Natale? Mette paura. Gli esperti non creino ansia” Il Primato Nazionale Coronavirus, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Lockdown a Natale? Parlarne serve solo a mettere paura". Stoccata a Conte?

Ma a mettere un freno agli allarmismi ci pensa Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della regione ...

“Liberi di partire, liberi di restare”, la chiusura della campagna Cei

Il cardinale Bassetti: «Ius culturare ai ragazzi che vivono in Italia e hanno assimilato la nostra cultura». L'iniziativa, «occasione preziosa per la società» ...

Ma a mettere un freno agli allarmismi ci pensa Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della regione ...Il cardinale Bassetti: «Ius culturare ai ragazzi che vivono in Italia e hanno assimilato la nostra cultura». L'iniziativa, «occasione preziosa per la società» ...