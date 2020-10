“Altri 9 mesi di detenzione”. Brutta notizia per Fabrizio Corona, la decisione del tribunale cambia tutto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non c’è pace per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Recentemente Nina Moric ha svelato i contenuti di una telefonata con l’ex, nella quale lui le dice: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da uc*iderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. Poi è Carlos a intervenire: “Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te, dimenticare il male”. E poi sulle presunte minacce del papà, ha detto: “In parte sì, purtroppo, in parte. … Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore”. notizia invece di poco fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non c’è pace per l’ex re dei paparazzi. Recentemente Nina Moric ha svelato i contenuti di una telefonata con l’ex, nella quale lui le dice: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da uc*iderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. Poi è Carlos a intervenire: “Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te, dimenticare il male”. E poi sulle presunte minacce del papà, ha detto: “In parte sì, purtroppo, in parte. … Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore”.invece di poco fa ...

