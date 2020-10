VIDEO | “Stop alle violenze tra Armenia-Azerbaigian”, sit in a Roma: “La Turchia va fermata” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Come già fatto da Francia e Germania, chiediamo all’Italia di condannare l’invasione del Nagorno-Karabakh, nell’interesse del popolo armeno, della stabilità europea e dell’Italia stessa”. Questo l’appello lanciato da Sargis Ghazaryan, ex ambasciatore armeno in Italia ed esponente della Comunità di armeni in Italia, che ieri pomeriggio davanti a Palazzo Montecitorio ha organizzato un sit-in per invocare la fine delle violenze e degli scontri tra Armenia e Azerbaigian per l’autoproclamata repubblica di Artsakh. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Come già fatto da Francia e Germania, chiediamo all’Italia di condannare l’invasione del Nagorno-Karabakh, nell’interesse del popolo armeno, della stabilità europea e dell’Italia stessa”. Questo l’appello lanciato da Sargis Ghazaryan, ex ambasciatore armeno in Italia ed esponente della Comunità di armeni in Italia, che ieri pomeriggio davanti a Palazzo Montecitorio ha organizzato un sit-in per invocare la fine delle violenze e degli scontri tra Armenia e Azerbaigian per l’autoproclamata repubblica di Artsakh.

