Stilista impiccata: era tutto una messa in scena (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si tratta di suicidio. Il caso della Stilista trovata impiccata ad un albero in piazza Napoli a Milano sarebbe stato una messa in scena. Indagato il fidanzato. Carlotta Benusiglio la Stilista 37enne di Milano era stata trovata impiccata ad un albero con una sciarpa il 31 maggio 2016 in piazza Napoli. Secondo il pm … L'articolo proviene da YesLife.it.

