Sorpreso in possesso di marijuana, 18enne arrestato per spaccio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l'azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto un'altra attività è stata condotta ieri a Santo Stefano del Sole dove i Carabinieri della Stazione di Serino, unitamente a quelli della Stazione di Salza Irpina, hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto un ragazzo del posto, appena maggiorenne, ritenuto responsabile di Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa i Carabinieri hanno individuato nel giovane un possibile obiettivo d'interesse nella lotta alla droga. Ritenendo necessario eseguire una perquisizione ...

