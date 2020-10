Smart working | le nuove regole in vigore fino al 31 dicembre 2020

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con la proroga dello stato di emergenzaal 31 gennaio 2021, anche le norme riguardanti losemplificato sono state prolungate e resteranno inal mese precedente, ovvero il 31. Le disposizioni emergenziali previste al momento, la cui scadenza era inizialmente fissata per il 15 ottobre, resteranno dunque inper altri 3 mesi, mentre alla scadenza della proroga, a meno che questa non venga ulteriormente prolungata, per le aziende non sarà più possibile collocare i lavoratori inin modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017. Di seguito, nel dettaglio, alcune informazioni relative allo ...