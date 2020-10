Producevano e vendevano 700 casse al mese di vino Sassicaia contraffatto: 2 arresti, 11 indagati (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giro d'affari stimato era di circa 400mila euro al mese. I clienti erano perlopiù cinesi, coreani e russi, ma il vino falsificato finiva anche sul mercato italiano vino contraffazione Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/10/14/vendevano-700-casse-al-mese-di-bolgheri-Sassicaia-taroccato-due-arresti-undici-indagati/vino Sassicaia taroccato700 casse ogni meseDue arresti, 11 indagati Luoghi: Bolgheri Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giro d'affari stimato era di circa 400mila euro al. I clienti erano perlopiù cinesi, coreani e russi, ma ilfalsificato finiva anche sul mercato italianocontraffazione Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/10/14/-700--al--di-bolgheri--taroccato-due--undici-taroccato700ogniDue, 11Luoghi: Bolgheri

TgrPiemonte : RT @TgrRai: #droga invece di canapa tessile legale. Arrestate 7 persone: si fingevano coltivatori, in realtà producevano e vendevano #hashi… - alcinx : RT @TgrRai: #droga invece di canapa tessile legale. Arrestate 7 persone: si fingevano coltivatori, in realtà producevano e vendevano #hashi… - TgrRai : #droga invece di canapa tessile legale. Arrestate 7 persone: si fingevano coltivatori, in realtà producevano e vend… -

Ultime Notizie dalla rete : Producevano vendevano Producevano, confezionavano e vendevano articoli contraffatti, denunciati artigiani del falso Il Messaggero Vestiti con firme false, la guardia di Finanza di Viterbo sequestra 400 capi

Circa 400 capi contraffatti , pronti per essere venduti ad ignari clienti, sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della ...

Ambienta crea una realtà leader nei macchinari per il packaging sostenibile

(Teleborsa) – Ambienta, il più grande fondo europeo di private equity sulla sostenibilità, ha acquisito Mobert per unirla ad un’altra società in èportafoglio, Amutec, e dare origine a ...

Circa 400 capi contraffatti , pronti per essere venduti ad ignari clienti, sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della ...(Teleborsa) – Ambienta, il più grande fondo europeo di private equity sulla sostenibilità, ha acquisito Mobert per unirla ad un’altra società in èportafoglio, Amutec, e dare origine a ...