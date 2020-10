Oppini, la fidanzata Cristina non le manda a dire: “Dayane? Tentatrice” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso parla Cristina, la fidanzata di Francesco Oppini. Al Grande Fratello Vip 5 il figlio di Alba Parietti è finito inconsapevolmente al centro di un triangolo amoroso. Ma è bene sottolineare, ed evidenziare, che ne era inconsapevole. Lui non ha mai negato di avere una bella sintonia con Dayane Mello e di apprezzarla come persona, … L'articolo Oppini, la fidanzata Cristina non le manda a dire: “Dayane? Tentatrice” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso parla, ladi Francesco. Al Grande Fratello Vip 5 il figlio di Alba Parietti è finito inconsapevolmente al centro di un triangolo amoroso. Ma è bene sottolineare, ed evidenziare, che ne era inconsapevole. Lui non ha mai negato di avere una bella sintonia con Dayane Mello e di apprezzarla come persona, … L'articolo, lanon le: “Dayane? Tentatrice” proviene da Gossip e Tv.

