Juventus U23 | anche Lucas Rosa e un membro dello staff sono positivi al Covid

romeoagresti : ?? #Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la posi… - juventusfc : #Under23 in isolamento fiduciario ?? - JuventusFCYouth : Che gol di Alejandro #Marques contro la Giana Erminio ?? L'attaccante dell'#Under23 racconta i suoi pensieri prima… - sasascarso : RT @juventusfc: Aggiornamento sull'#Under23: - AngoloNews2018 : Juventus, per l’U23 scatta isolamento fiduciario dopo la positività dell’allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus U23

Juventus News 24

In particolare l’U23 della Juventus è in isolamento fiduciario per la positività del tecnico Lamberto Zauli.Anche la Juventus è alle prese con la grana Covid-19. Dopo la positività di Cristiano Ronaldo, il gruppo squadra bianconero è in isolamento fiduciario per via del test positivo anche per Weston Mckenn ...