Il wedding dopo la pandemia, Francesca Esposito svela come gestire un brand di successo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Antonio Di Martino Sabato 17 ottobre al Castello Colonna di Piano di Sorrento sarà presentato il libro di Francesca Esposito:”Il cerchio d’oro. wedding planne 4.0 “Il settore dei matrimoni, delle feste e degli eventi in genere è stato ed è tuttora uno di quelli più colpiti dalla pandemia Covid. In piena emergenza, Francesca Esposito, wedding planner ed executive producer di eventi prestigiosi, tra i quali il Premio Penisola Sorrentina, propone in questo piccolo manuale le strategie del settore, evidenziando come l’indotto del wedding sia fatto di grandi professionisti, ma anche di gran brave persone. “Il cerchio d’oro wedding planner 4.0”: è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Antonio Di Martino Sabato 17 ottobre al Castello Colonna di Piano di Sorrento sarà presentato il libro di:”Il cerchio d’oro.planne 4.0 “Il settore dei matrimoni, delle feste e degli eventi in genere è stato ed è tuttora uno di quelli più colpiti dallaCovid. In piena emergenza,planner ed executive producer di eventi prestigiosi, tra i quali il Premio Penisola Sorrentina, propone in questo piccolo manuale le strategie del settore, evidenziandol’indotto delsia fatto di grandi professionisti, ma anche di gran brave persone. “Il cerchio d’oroplanner 4.0”: è ...

BuonoClaudio : Coronavirus, dopo le nuove restrizioni: “Con 30 invitati una mazzata per operatori lucani del Wedding”… - giusvo : Matrimonio dopo il #Dpcm di ottobre... ?? #matrimonio #wedding #Conte #COVID19 - Giorgia57746488 : Dopo lo smalto white wedding che ci ha mostrato Cli non faccio altro che cantare il verso di una canzone di Bruno M… - GiusyPoppi : @Cartabellotta Condivido la prevenzione .dopo aver visto Presa Diretta ieri sera .sono non preoccupata di più x i… -

Ultime Notizie dalla rete : wedding dopo Il wedding dopo la pandemia, Francesca Esposito svela come gestire un brand di successo Il Denaro Il wedding dopo la pandemia, Francesca Esposito svela come gestire un brand di successo

Wedding planne 4.0 “Il settore dei matrimoni, delle feste e degli eventi in genere è stato ed è tuttora uno di quelli più colpiti dalla pandemia Covid. In piena emergenza, Francesca Esposito, wedding ...

Rivolta del settore wedding contro il nuovo dpcm: subito deroga al 31 ottobre

Rivolta dell'intero settore wedding dopo la pubblicazione dell'ultimo Dpcm che impone un tetto massimo di 30 invitati. "Al fine di scongiurare pesantissime conseguenze per le imprese e per le famiglie ...

Wedding planne 4.0 “Il settore dei matrimoni, delle feste e degli eventi in genere è stato ed è tuttora uno di quelli più colpiti dalla pandemia Covid. In piena emergenza, Francesca Esposito, wedding ...Rivolta dell'intero settore wedding dopo la pubblicazione dell'ultimo Dpcm che impone un tetto massimo di 30 invitati. "Al fine di scongiurare pesantissime conseguenze per le imprese e per le famiglie ...