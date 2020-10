Giganti del web, un fatturato da oltre mille miliardi e 46 miliardi di tasse non pagate tra il 2015 e il 2019 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fatturano oltre mille miliardi nel mondo e si calcola che nel quinquennio 2015-2019 abbiano ottenuto un risparmio fiscale di oltre 46 miliardi. Sono i Giganti del web , che anche in Italia fanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fatturanonel mondo e si calcola che nel quinquennioabbiano ottenuto un risparmio fiscale di46. Sono idel web , che anche in Italia fanno ...

statodelsud : Giganti del web sempre più ricchi, volano gli utili in tempo di covid - PMicarelli : RT @LaStampa: Durante il Covid la capitalizzazione delle società di Internet è aumentata oltre il 30%. Mediobanca: Amazon regina mondiale p… - CorriereQ : Giganti del web, 46 miliardi di tasse non pagate - FabioGaruccio : Giganti del web, 46 miliardi di tasse non pagate - Ultima Ora - ANSA - GordonMoat : RT @LaStampa: Durante il Covid la capitalizzazione delle società di Internet è aumentata oltre il 30%. Mediobanca: Amazon regina mondiale p… -