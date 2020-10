Francia, Macron: 'Coprifuoco dalle 21 alle 6 nell'Ile-de-France e in 8 metropoli' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coprifuoco in Francia. lo ha annunciato in diretta Tv il presidente Emmanuel Macron, specificando che interessarà 20 milioni di persone residenti a Parigi e in tutto l'Île-de-France oltre che '... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)in. lo ha annunciato in diretta Tv il presidente Emmanuel, specificando che interessarà 20 milioni di persone residenti a Parigi e in tutto l'Île-de-oltre che '...

