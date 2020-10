Fedez contro Eleonora Daniele | la lite su Chiara Ferragni

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prima, l’attacco, mascherato dietro lo spauracchio di una preoccupazione civile. Poi, le scuse. Eleonora Daniele, rea di aver accusato Chiara Ferragni per non aver detto una sola parola riguardo al Coronavirus, si è dovuta arrendere all’evidenza. «Cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie, durante questo periodo e per senso civico», ha replicato Fedez, ricordando alla Daniele come Chiara Ferragni abbia dato vita alla più grande raccolta fondi mai realizzata in Europa, destinando ogni provento «all’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese».