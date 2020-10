Falso vino “Doc Bolgheri Sassicaia”: arrestate 2 persone, indagati in 11 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Falso vino “Doc Bolgheri Sassicaia”: arrestate 2 persone, indagati in 11. Contraffazione organizzata a livello internazionale La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto un traffico internazionale di vino toscano ‘Doc Bolgheri Sassicaia‘. Si tratta di un’inchiesta guidata dalla procura fiorentina che ha portato all’arresto domiciliare di 2 persone e a indagarne 11 per contraffazione … L'articolo Falso vino “Doc Bolgheri Sassicaia”: arrestate 2 persone, indagati in 11 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)“DocSassicaia”:in 11. Contraffazione organizzata a livello internazionale La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto un traffico internazionale ditoscano ‘DocSassicaia‘. Si tratta di un’inchiesta guidata dalla procura fiorentina che ha portato all’arresto domiciliare di 2e a indagarne 11 per contraffazione … L'articolo“DocSassicaia”:in 11 proviene da www.meteoweek.com.

