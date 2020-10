Covid 19 in Campania, problema trasporti: capienza ridotta al 60% su bus e metropolitane? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid 19 in Campania: stretta sui trasporti con la possibile riduzione al 60% della capienza su bus e metropolitane da parte del governo. Di fronte alla difficilissima situazione Covid 19 in Campania, uno dei problemi più complessi riguarda senza dubbio il fronte trasporti pubblici, visto che (specialmente all’interno delle stazioni e dei treni della Linea … Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)19 in: stretta suicon la possibile riduzione al 60% dellasu bus eda parte del governo. Di fronte alla difficilissima situazione19 in, uno dei problemi più complessi riguarda senza dubbio il frontepubblici, visto che (specialmente all’interno delle stazioni e dei treni della Linea …

Agenzia_Ansa : Matrimonio con 200 invitati, scoppia focolaio nel Napoletano #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - Agenzia_Ansa : Rifiuta la #mascherina, fermata a #Napoli per resistenza #covid #ANSA - corrmezzogiorno : #Napoli Tamponi truffa, blitz carabinieri: usate macchine per virus animali - martamotta10 : RT @doluccia16: Ha denigrato la Lombardia, ha minacciato la gente con i lanciafiamme, ha preso in giro Briatore positivo al covid. Ora la… -