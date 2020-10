Coronavirus, Arzano in lockdown (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal momento che negli ultimi giorni la città di Arzano risulta essere il Comune con la maggiore percentuale di positivi di tutto il territorio di competenza della ASL NA 2 NORD, così come da comunicazione del Direttore Generale di detta ASL, del 8/10/2020, la Commissione Straordinaria ha deciso di porre in lockdown l’intero territorio per cercare di arginare i focolai presenti Nel comunicato si spiega che l’altissimo numero di contagiati presenti sul territorio, non consente un’efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, anche in considerazione dell’attuale ridotta dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Arzano e l’elevata densità abitativa Con decorrenza dal 15 ottobre 2020 e fino alle ore 24:00 di venerdì 23 ottobre 2020 vengono dunque ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal momento che negli ultimi giorni la città dirisulta essere il Comune con la maggiore percentuale di positivi di tutto il territorio di competenza della ASL NA 2 NORD, così come da comunicazione del Direttore Generale di detta ASL, del 8/10/2020, la Commissione Straordinaria ha deciso di porre inl’intero territorio per cercare di arginare i focolai presenti Nel comunicato si spiega che l’altissimo numero di contagiati presenti sul territorio, non consente un’efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, anche in considerazione dell’attuale ridotta dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune die l’elevata densità abitativa Con decorrenza dal 15 ottobre 2020 e fino alle ore 24:00 di venerdì 23 ottobre 2020 vengono dunque ...

