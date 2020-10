Canto XXIV | Dante e Virgilio incontrano i ladri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildell’inferno è caratterizzato da uno stile particolarmente ricercato. E per le similitudini con le qualisi rifà ai poeti latini, e per la descrizione della metamorfosi dei dannati.qui ifraudolenti, ai quali, per contrappasso, dei serpenti, tengono legate le mani; queste ultime infatti, erano in vita, veloci a rubare ad altri. Turbamento die ascesa alla VII Bolgia Ritroviamo qui i due poeti che a grandi passi lasciano la VI Bolgia.è stupito nel vedere il suo maestro così corrucciato per quelle parole di Catalano che gli hanno svelato l’inganno di Malacoda. Tuttavia si rasserena quando, ...