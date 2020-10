Calcio, la decisione del giudice sportivo: Juventus – Napoli 3 a 0 a tavolino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Tre punti in più ai bianconeri e sconfitta per gli azzurri. È questa la decisione di Gerardo Mastrandrea sulla partita non disputatasi lo scorso 3 ottobre tra Juventus e Napoli. Il giudice sportivo ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso che aveva deciso di non presentarsi a Torino dopo che due giocatori erano risultati positivi al Coronavirus e la richiesta di isolamento da parte dell’Asl. Per il giudice non c’è, alla luce delle norme sportive, «la fattispecie forza maggiore», ed «è preclusa la valutazione» sulle decisioni dell’autorità sanitaria. Intanto l’intera squadra bianconera si trova in isolamento dopo la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Tre punti in più ai bianconeri e sconfitta per gli azzurri. È questa ladi Gerardo Mastrandrea sulla partita non disputatasi lo scorso 3 ottobre tra. Ilha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso che aveva deciso di non presentarsi a Torino dopo che due giocatori erano risultati positivi al Coronavirus e la richiesta di isolamento da parte dell’Asl. Per ilnon c’è, alla luce delle norme sportive, «la fattispecie forza maggiore», ed «è preclusa la valutazione» sulle decisioni dell’autorità sanitaria. Intanto l’intera squadra bianconera si trova in isolamento dopo la ...

