Anzaldi | strutture autorizzate per tamponi rapidi non sono in grado di farli

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Anche oggi un cittadino di Roma mi scrive e mi dice che ha telefonato ad un serie diufficialmenteper il tampone rapido, ovvero cheesplicitamente indicate nell’elenco stilato dalla Regione Lazio, ma che hanno risposto di non essere ancora indi effettuarlo”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele. “Si tratta – prosegue– di Villa Benedetta, Aurelia Hospital, European Hospistal, Villa Stuart, Idi, Sacra famiglia, Ospedale San Raffaele Pisana. Una situazione che crea enormi disagi non soltanto ai cittadini, costretti a rincorrere le informazioni, ma anche alle stessetravolte da centinaia di telefonate di cittadini sbigottiti.” “Come ...